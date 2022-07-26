На памятнике "Алеше" в Мурманске заметили трещину

Северяне беспокоятся, как бы часть мемориала не обрушилась. Фото: Антон Злыдарев

В Мурманске на всем известном и любимом памятнике "Алеше" заметили трещину. Она пошла по руке бойца.

- Гулял у памятника, бросилось в глаза. Я, конечно, не имею никакого отношения к строительству, но мне кажется, это тревожная симптоматика… – пишут в паблике "Регион 51".

Северяне беспокоятся, как бы часть мемориала не обрушилась.

Напомним: в Мурманске на ремонт памятника печной трубе выделили 5,6 миллиона рублей. Работы по обновлению должны завершить в этом году.

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