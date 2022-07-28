Памятник "Алеше" в Мурманске отремонтируют

При обследовании выявили «ветхость конструкции из-за физического износа» и «существенное снижение прочности бетона». Фото: Антон ЗАБИРОВ

На днях мурманчане заметили, что на любимом памятнике "Защитникам Советского Заполярья", или как его ласково называют "Алеша", пошла трещина. Проблему не оставили без внимания городские власти. Мемориал будут ремонтировать.

- Убежден, что таким знаковым местам нужна особая забота и внимание. К сожалению, с момента завершения строительства в 1974 году серьезно ремонтировали памятник всего один раз. За 48 лет! - отметил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

При обследовании выявили «ветхость конструкции из-за физического износа» и «существенное снижение прочности бетона». В срочном порядке готовятся материалы для привлечения специалистов по комплексной оценке состояния памятника и выработке предложений по ремонту.

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