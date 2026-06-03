Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП
После недели холодов в заполярную столицу наконец пришло полноценное лето. 3 июня Мурманск отметил самый теплый день с начала 2026 года.
«Превзошли майские +17. Температура впервые повысилась до +18 градусов», - сообщили в паблике «Погода в Мурманске» (12+).
По прогнозам синоптиков, 4 июня тоже будет тепло: днем воздух прогреется до +16+18. На крайнем западе Кольского и Печенгского округов будет повышенная пожарная опасность - пятый региональный класс пожарной опасности.
При этом буквально в ночь на 3 июня в регионе зафиксировали заморозки.
Напомним, что май 2026 года стал самым дождливым в истории Мурманска. Также этот месяц вошел в топ-10 самых теплых в истории Мурманской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru