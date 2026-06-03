3 июня Мурманск отметил самый теплый день с начала 2026 года. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

После недели холодов в заполярную столицу наконец пришло полноценное лето. 3 июня Мурманск отметил самый теплый день с начала 2026 года.

«Превзошли майские +17. Температура впервые повысилась до +18 градусов», - сообщили в паблике «Погода в Мурманске» (12+).

По прогнозам синоптиков, 4 июня тоже будет тепло: днем воздух прогреется до +16+18. На крайнем западе Кольского и Печенгского округов будет повышенная пожарная опасность - пятый региональный класс пожарной опасности.

При этом буквально в ночь на 3 июня в регионе зафиксировали заморозки.

Напомним, что май 2026 года стал самым дождливым в истории Мурманска. Также этот месяц вошел в топ-10 самых теплых в истории Мурманской области.

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