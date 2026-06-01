Май 2026 года вошел в топ-10 самых теплых в истории Мурманской области

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Май 2026 года показал жителям Мурманской области все многообразие погоды от тепла до сильных дождей и снегопада. Он уже стал самым влажным в истории. Но запомнится он не только этим: месяц вошел в топ-10 самых теплых.

«Формально май 1992 года находится ближе к голове, потому что имеет +6,43, 2026-й же получил +6,37. Но в климатологии считают до десятых, поэтому последнее место в топ-10 будет разделено. Несмотря на смазанную концовку, месяц вышел теплее нормы на 1,8 градуса (норма +4,6). Наиболее теплой получилась середина месяца: средняя температура с 11 по 23 мая составила +8,9, это на уровне второго места по итогам мая», - сообщает паблик «Погода в Мурманске».

Самый теплый день этого мая пришелся на 23 число (+17,9).