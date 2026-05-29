Май 2026 года стал самым дождливым в истории Мурманска

Сильные дожди также прошли в районах Териберки, Туманного и Ловозера.

Май 2026 года уже стал самым дождливым в истории метеонаблюдений в Мурманске. Только за ночь 29 мая в городе выпало 8 миллиметров осадков.

«Вообще со всеми этими заливными и мокрыми снегогеддонами май улетает в стратосферу по количеству выпавших осадков. Всего за месяц заполярная столица насобирала 94 мм осадков», - сообщили в паблике «Погода в Мурманске» (12+).

Предыдущий рекорд принадлежал маю 1975 года, когда в городе выпало 68,8 мм осадков. Даже с учетом корректировок для мая 1948 года, когда показатель составлял 85,6 мм, нынешний месяц оказался значительно более влажным.

Сильные дожди также прошли в районах Териберки, Туманного и Ловозера.

