В Мурманской области восстановили опору моста через реку Толванд

В Кандалакшском округе Мурманской области продолжается ремонт моста через реку Толванд на автоподъезде к Зареченску, который ранее частично разрушился. Как сообщил глава округа Александр Самарин, на переправе уложили и закрепили все три балки, а также восстановили опору моста.

«1 июня будут проводиться работы по ее усилению, после чего начнется укладка бруса для настила, - рассказал Александр Самарин. - Главная задача сейчас - как можно быстрее завершить ремонт и обеспечить беспрепятственный проезд в Зареченск и обратно».

С 26 мая движение по мосту закрыто. Ремонт ориентировочно продлится до 10 июня.

Напомним: губернатор Мурманской области Андрей Чибис раскритиковал качество дорожных работ и организацию ремонта на дорогах региона, в том числе на мосту через Кольский залив.

