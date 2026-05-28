На мосте через реку Толванд в Мурманской области разрушилось покрытие

С 26 мая движение по мосту закрыто на время проведения ремонта, который, как ожидается, продлится до 10 июня. Фото: минтранс Мурманской области

Минтранс Мурманской области сообщает о частичном разрушении деревянного покрытии моста через реку Толванд на 23 километре дороги к Зареченску. По предварительной причине это произошло из-за того, что крупнотоннажные грузовые автомобили нарушают скоростной режим и ездят здесь слишком быстро.

«На сегодняшний день (28 мая) произведена дефектовка и подрядная организация приступила к работам на объекте. Уже выполнен завоз необходимых материалов для проведения ремонта и произведен частичный демонтаж покрытия», - уточнили в минтрансе.

С 26 мая движение по мосту закрыто на время проведения ремонта, который, как ожидается, продлится до 10 июня. Жителей Зареченска на автобусе везут до моста, затем они проходят его пешком, а до самого населенного пункта везут также на общественном транспорте.

Напомним: ошибки ремонта 2025 года устранили на улице Подгорной в Мурманске за счет подрядчика.

