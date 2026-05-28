На улице Подгорной в Мурманске завершили гарантийный ремонт

Ошибки ремонта 2025 года устранили на улице Подгорной в Мурманске за счет подрядчика. Фото: Администрация города Мурманска

В 2025 году на улице Подгорной, одной из самых проблемных в Мурманске из-за исторических проблем с ливневой канализацией и большим потоком большегрузных автомобилей, прошел большой дорожный ремонт.

Однако его качество было сомнительным. В июне его даже приостановили до уточнения замечаний, после и вовсе стало известно, что доделывать Подгорную будут в 2026 года в рамках гарантийного ремонта со стороны подрядчика.

Сейчас администрация Мурманска сообщила о завершении этих работ.

«Подрядчик своими силами и за счет собственных средств выполнил замену 14 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия проезжей части, восстановил колодцы», - уточнили в администрации Мурманска.

Напомним: жителей и гостей Мурманска предупреждают об изменениях в работе общественного транспорта. Так, с 25 мая из-за ремонта на улице Профсоюзов от проспекта Ленина до центра научно-технического творчества «Родина») поменял маршрут автобус № 29.

