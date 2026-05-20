Пассажиров общественного транспорта в Мурманске предупреждают об изменениях

На прежний маршрут автобус вернется после завершения работ на улице Профсоюзов.

Жителей и гостей Мурманска предупреждают об изменениях в работе общественного транспорта.

Так, с 25 мая из-за ремонта на улице Профсоюзов от проспекта Ленина до центра научно-технического творчества «Родина») поменяет маршрут автобус № 29.

«Маршрут № 29 "ул. Мира - ул. Фрунзе" – в прямом направлении - без изменений; в обратном направлении будет следовать: ул. Коминтерна - ул. Карла Маркса и далее по маршруту (с добавлением временных остановочных пунктов у домов № 3 и № 18)», - рассказали в минтрансе Мурманской области.

На прежний маршрут автобус вернется после завершения работ на улице Профсоюзов.

