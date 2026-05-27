Мурманских водителей просят не ездить по городу на летней резине

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Под конец весны в Мурманск нагрянул мокрый снег с дождем и сильный ветер. Похолодало до +1. Водителей просят не ездить по городу на летней резине, особенно на Объездную дорогу, из-за снежной каши и заморозков.

«Воздержитесь от дальних поездок на личном автомобиле, особенно если у вас небольшой опыт вождения в сложных погодных условиях, воспользуйтесь общественным транспортом. Не садитесь за руль, если установлена летняя резина», - рекомендуют в Госавтоинспекции региона.

Напомним: в минэнерго и ЖКХ Мурманской области объяснили, почему не могут вернуть отопление в дома.

