Мурманск накрыло майским снегом

27 мая в Мурманск вернулась зима.

После теплой середины мая многие жители Мурманской области убрали в шкаф теплую одежду. И зря! завершается месяц снегопадом.

О нем предупреждали еще в начале недели, и прогноз не обманут. Сильный снег идет в Мурманске. И, увы, улучшения погоды ждать не стоит.

Снежная погода сохранится в ближайшие дни.

«26-28 мая Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности над Архангельской областью. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы +1+6°, 26 мая на юге области до +9°», - рассказали в областном гидрометцентре.

Напомним: МЧС Мурманской области предупреждает о сильном ветре.

