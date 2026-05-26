В минэнерго и ЖКХ Мурманской области объяснили, почему не могут вернуть отопление в дома

После завершения отопительного сезона и похолодания под конец весны северяне начали жаловаться на низкие температуры в домах. В региональном министерстве энергетики и ЖКХ объяснили ситуацию и напомнили о сжатых сроках подготовки к следующей зиме.

Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Зинаида Середа отметила, что отопительный период завершился в регламентные сроки. В прошлом году в Мурманске отопление отключили 21 мая.

По словам министра, у коммунальных служб есть всего три месяца на подготовку к новому отопительному сезону. Сейчас на котельных и сетях идут ремонтные работы, в том числе капитального характера.

«Времени очень мало. Для нас каждый день крайне важен», - подчеркнула Зинаида Середа.

Напомним: в Мурманске прогнозируют снег с дождем 27 мая.

