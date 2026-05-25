В Мурманске прогнозируют снег с дождем 27 мая

По прогнозам синоптиков, в Мурманске снег с дождем ожидаются 27 и 28 мая. Температура воздуха будет +2+4 градуса.

В Мурманской области к концу весны и завершению отопительного сезона вновь похолодало. В Заполярном и Снежногорске уже заметили новые снежинки.

«Рухнувшая до +2...+3 приземная температура, высотный холод, наличие мелких дождевых облаков: все это делает встречу со снежинками на севере области вполне реальной», - пишут в группе «Погода в Мурманске» (12+).

По прогнозам синоптиков, в Мурманске снег с дождем ожидаются 27 и 28 мая. Температура воздуха будет +2+4 градуса.

Напомним: с 20 мая в Мурманской области начали отключать отопление в жилых домах.

