Виновница смертельного ДТП в Апатитах оплатит компенсацию выжившей девушки

23 мая 2020 года в Апатитах произошла смертельная авария. Предприниматель Светлана Скачинская выпила пиво, потом коньяк, села за руль Mitsubishi Pajero. За пьяным вождением ее застали сотрудники ДПС, от которых северянка уходила на скорости более 140 км/ч, в результате она врезалась в SsangYong.

Сидевший за рулем последнего 20-летний Сергей Марченков погиб на месте, его 18-летняя девушка Виктория Смирнова выжила, но стала инвалидом. Все эти годы ее родные борются за ее здоровье, тратя большие деньги на реабилитацию. За годы с момента аварии на лечение и восстановление семья потратила 7,7 миллиона рублей, и подала иск в Апатитский городской суд о взыскании расходов. Также родные Вики хотели, чтобы Скачинская ежемесячно выплачивала 28 783 рубля до восстановления трудоспособности девушки.

Защита Скачинской была против, настаивая, что семья Вики должна доказать, что платные реабилитация и лечение действительно были нужны и объяснить, почему девушку не лечили бесплатно в рамках системы обязательного медицинского страхования.

«Прокурор ходатайствовал о назначении судебно-медицинской экспертизы. Она подтвердила, что проведение платной медицинской реабилитации и приобретение медицинского оборудования для пострадавшей были необходимы. В судебном заседании виновница ДТП оставила решение вопроса на усмотрение суда и подтвердила готовность выплатить присужденные суммы», - рассказали в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Суд поддержал требования семьи Виктории и удовлетворил их в полном объеме.

