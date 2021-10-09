Родственники рассказали о состоянии выжившей в смертельной аварии из-за Светланы Скачинской девушки

Виктория Смирнова не приходит в сознание.

23 мая 2020 года в Апатитах произошла смертельная авария. Предприниматель Светлана Скачинская выпила пиво, потом коньяк, села за руль Mitsubishi Pajero. За пьяным вождение ее застали сотрудники ДПС, от которых северянка уходила на скорости более 140 км/, и врезалась в SsangYong.

Сидевший за рулем последнего 20-летний Сергей Марченков погиб на месте, его 18-летняя девушка Вика Смирнова выжила. Но она получила настолько тяжелые травмы, что ее жизнь разделилась на "до" аварии и "после".

Как рассказали "КП"-Мурманск" родные Вики, сейчас сбора денег на ее лечение нет, семья хочет сделать перерыв в реабилитации, оплатить которую помогали северяне. Летом девушкой занимались во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова МЧС России. К сожалению, она находится без сознания.

Врачи пока не дают никаких прогнозов, что будет с апатитчанкой в будущем. В группе поддержки Вики в "ВКонтакте" те, кто хочет помочь, могут найти реквизиты для адресных переводов.

Напомним: суд приговорил Скачинскую к 7 годам колонии, на днях она пыталась обжаловать это решение.

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