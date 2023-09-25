Ночью в Мурманской области ожидаются сильные дожди и ветер

В Мурманской области испортится погода. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области испортится погода. По прогнозам мурманского гидрометцентра, ночью 26 сентября по области ожидаются сильные дожди, а в Печенгском округе усилится ветер.

- Рекомендуется по возможности воздержаться от прогулок и поездок. При нахождении на улице соблюдать осторожность, соблюдать правила дорожного движения, - сообщили в МЧС региона.

Напомним: к дачам в Мурманской области выбрался взрослый медведь.

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