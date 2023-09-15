«Черный и худой». К дачам в Мурманской области выбрался взрослый медведь

О таких случаях выхода косолапых к людям стоит сообщать охотоведам. Фото: Павел КЛОКОВ

До зимней спячки медведям осталось не так уже много времени, чтобы успеть нагулять вес. В лесу богатого урожая ягод и грибов нет, поэтому косолапые продолжают выходить к жилым домам в поисках легкой еды для крепкого сна.

Одного такого хищника сняли дачники недалеко от Лопарской.

- В прошлом году его видели в карьере. Почти черный, большой - явно не медвежонок, худой. Нужного веса не набрал, поэтому и опасен. Видели, как он стоял на задних лапах и чесал спину о дерево, - рассказали северяне «КП»-Мурманск».

О таких случаях выхода косолапых к людям стоит сообщать охотоведам.

Напомним: Мурманские рыбаки не так уж редко встречают медведей, когда идут за уловом. Так, на побережье есть мишутка, который стал для северян своим в доску - он часто выходит к людям в надежде на угощение или что ему удастся украсть рыбу.

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