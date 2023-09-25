В Мурманской области с 1 октября стартует подготовка призывников

Работу по комплектованию и направлению на обучение проводит военком региона. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 октября в Мурманской области стартует подготовка северян, которые подлежат призыву на военную службу в 2024 году, по военно-учетным специальностям. Работу по комплектованию и направлению на обучение проводит военком региона.

- В новом 2023/2024 учебном году планируется подготовить около 150 водителей категории «С», - уточнили в министерстве региональной безопасности Мурманской области.

Подготовка предусматривается для молодых людей, достигших 17-летнего возраста, подлежащих призыву на военную службу и годных к военной службе по состоянию здоровья, физическому развитию, моральным качествам и образовательному уровню.

Напомним: военные следователи СФ отправили в зону СВО 7 тонн продуктов и 40 аптечек.

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