Военные следователи СФ отправили в зону СВО 7 тонн продуктов и 40 аптечек

Военные следователи СК РФ по Северному флоту передали в зону СВО гуманитарную помощь. Фото: СФ ВСУ

Военные следователи СК РФ по Северному флоту передали в зону СВО гуманитарную помощь.

В частности, бойцам отправили свыше 40 тактических аптечек первой помощи, предназначенных для использования в зоне ведения боевых действий, а также свыше семи тонн продуктов и предметов первой необходимости.

- Кроме того, вместе с членами волонтерской организации «Zаполярье (родительский комитет)», офицеры передали 1469 Военно-морскому клиническому госпиталю несколько многофункциональных тележек-каталок для перевозки больных, - сообщили в пресс-службе ВСУ СФ.

Всего в зону проведения спецоперации из Мурманской области ушло уже более 200 тонн грузов.

Напомним: в Мурманске акцию «Сила в правде» посетили более 14 тысяч человек.

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