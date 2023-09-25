В Мурманске акцию «Сила в правде» посетили более 14 тысяч человек

В Мурманске на минувших выходных, 23 и 24 сентября, прошла акция «Сила в правде». Фото: администрация города Мурманска

В Мурманске на минувших выходных, 23 и 24 сентября, прошла акция «Сила в правде». Мероприятие организовали на большом десантном корабле Северного флота «Иван Грен». Всего за два дня посетителями акции стали более 14 тысяч человек.

- Посетители акции смогли ознакомиться с историей Военно-Морского Флота России, узнать о подвигах российских военнослужащих на СВО, а также увидеть военные трофеи, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

На улице Ленинградской работала выставка боевой техники, там же проходил музыкальный концерт. Все желающие также могли попробовать блюда армейской полевой кухни.

Последний день акции - 25 сентября. Напомним, что до морского вокзала, у которого стоит «Иван Грен», северян и гостей города довозят бесплатные автобусы.

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