В Мурманской области на борьбу с онкологией направили 1,4 млрд рублей за 4 года

В Мурманской области за четыре года закупили 111 единиц техники по онкологическому профилю. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области за четыре года на борьбу с онкологическими заболеваниями и переоснащение медучреждений по профилю выделили 1,4 миллиарда рублей. Часть средств поступила за счет нацпроекта «Здравоохранение», часть – по стратегическому плану «На Севере – жить».

Благодаря этому удалось закупить 111 единиц техники. В том числе аппараты МРТ, УЗИ экспертного класса, аппарат для флюоресцентной диагностики, видеоэндоскопический комплекс и т.д.

- Оборудование позволило развивать новые современные методы диагностики и лечения пациентов. А проведение таких статусных научно-практических конференций в нашем регионе способствуют повышению профессиональных компетенций врачей, чтобы оказание медицинской помощи пациентам проводилось на высоком уровне, – отметил заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Как уточнили в профильном ведомстве, ежегодно в круглосуточный стационар областного онкологического диспансера поступают около 7 тысяч пациентов, в дневной стационар - более 5 тысяч. За восемь месяцев 2023 года по программе льготного лекарственного обеспечения выписали более 6,5 тысячи рецептов.

Напомним: основной причиной смертей жителей Мурманской области являются болезни сердечно-сосудистой системы, на втором месте – онкология. Специалисты рассказали, как питание повышает риск образования злокачественных опухолей.

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