Копчености и газировка под запретом. Северянам рассказали, как защитить себя от онкологии

Специалист дает советы северянам, как сохранить свое здоровье:
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Онкология – это слово неизменно вызывает у людей страх. И не безосновательно, ведь злокачественные новообразования являются одной из главных причин смертности во всем мире.
Злокачественные новообразования возникают в результате перерождения нормальных клеток в опухолевые. Такие аномальные клетки быстро размножаются и «разрастаются» за пределы своих обычных границ – проникают в окружающие ткани, а также «мигрируют» (метастазируют) в другие органы.
- Согласно многочисленным исследованиям, развитие, по крайней мере, трети всех случаев онкологических заболеваний можно предотвратить, если избегать провоцирующих их факторов риска и заботиться о своем здоровье, - советует заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Петухова.
Специалист дает советы северянам, как сохранить свое здоровье:
- полностью отказаться от курения и употребления любой никотинсодержащей продукции, а также избегать «пассивного» курения;
- исключить или ограничить употребления алкоголя;
- придерживаться здорового рациона питания, включающего в себя природные антиоксиданты, содержащиеся в ягодах, фруктах и овощах; ограничить употребление жареной и копченой пищи, готовых снеков, фастфуда, сладких газированных напитков, продуктов, содержащих заменитель молочного жира;
- не допускать гиподинамии, быть физически активным;
- поддерживать оптимальную массу тела;
- вести здоровый образ жизни, способствующий укреплению иммунитета, ведь раковые клетки образуются в организме человека постоянно. Иммунная система способна распознавать их на начальных стадиях и уничтожать самостоятельно. Если иммунитет ослаблен, клетки рака становятся серьезной угрозой жизни и здоровью;
- избегать прямых солнечных лучей с 12 до 16 часов и использовать защитные средства при нахождении на солнце;
- держать под контролем хронические воспалительные заболевания и не заниматься самолечением.
- Онкологические заболевания могут себя не проявлять достаточно длительное время. Именно поэтому так важно регулярно проходить обследования, даже если вас ничего не беспокоит, ведь при ранней диагностике и своевременном начале лечения многие виды злокачественных новообразований на сегодняшний день поддаются успешному лечению, - отмечает Маргарита Петухова.
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