В Мурманске определили место под временное складирование шин

На улице Матросской в Ленинском округе Мурманска будут временно складировать шины. Фото: Мария ЛЕНЦ

Администрация Мурманска обнародовала постановление, по которому на улице Матросской в Ленинском округе будет место временного складирования отходов.

Речь идет об автомобильных покрышках.

- Срок временного складирования (накопления) отходов – 11 месяцев с даты вступления в силу настоящего постановления, - говорится в постановлении.

Напомним: в начале декабря 2022 года жители Мурманска пожаловались на свалку шин на улице Карла Маркса, рядом с детской площадкой. Губернатор Мурманской области поручил найти виновника.

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