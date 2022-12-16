В Мурманске убрали несанкционированную свалку шин у детской площадки

Фото: vk.com/public214864391
В начале месяца жители Мурманска пожаловались на свалку шин на улице Карла Маркса, рядом с детской площадкой.
- ЦУР зафиксировал сообщение в соцсетях о том, что на территории в районе Карла Маркса, 48 «пока все спали, какой-то грузовик приехал, разгрузил гору покрышек около детской площадки и быстренько уехал», - сообщили в Центре управления регионом.
Свалку ликвидировали. Губернатор поручил найти виновного в ее появлении.
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