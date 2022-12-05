Андрей Чибис о незаконной свалке шин: «Это позор! Надо найти виновника и показать его общественности»

Жители Мурманска сообщили о появлении незаконной свалке автопокрышек. Фото: vk.com/public214864391

Жители Мурманска сообщили о появлении незаконной свалке автопокрышек.

- В Мурманске на улице Карла Маркса, 48 возле детской площадки выявлена свалка использованных шин. Неизвестный грузовик ночью выгрузил там покрышки и покинул место происшествия, - написали северяне в сети.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил своему заместителю Алексею Лыженкову во взаимодействии с разными структурами, через систему видеонаблюдения определить

- Очевидно, что это одна из шиномонтажек. Надо помочь убрать свалку, установить, кто ее создал и привлечь к ответственности. Давайте покажем его общественности. Это позор! Ужасно, что есть такие дельцы ,которые под покровом ночи приезжают и вываливают покрышки, - отметил Андрей Чибис.

Он обратился к бизнесменам, чтобы они более ответственно относились к своей работе и труду других северян, которые очищают Заполярье от мусора.

Напомним: в Снежногорске за несколько дней образовалась огромная несанкционированная свалка отходов. На площади в 8 тысяч квадратных метров лежат 12,5 тысячи кубометров мусора.

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