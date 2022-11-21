Регоператор рассказал, из-за чего появилась огромная свалка отходов в Снежногорске

Свалку обещают убрать. Фото: vk.com/murmanskgroup

В Снежногорске за несколько дней образовалась огромная несанкционированная свалка отходов. На площади в 8 тысяч квадратных метров лежат 12,5 тысячи кубометров мусора.

- Свалка вредит природе: есть превышения по загрязняющим веществам в почве, подземных водах и воздухе. Мусор должны вывозить, но никто этого не делает. Вонь стоит уже в самом городе, - пишут в паблике «Мурманск» (18+).

На ситуацию вскоре отреагировал региональный оператор по обращению с ТКО. Свалку обещают убрать.

- В ближайшее время площадка будет полностью зачищена. Ситуация возникла из-за выхода из строя техники - речь о специальной машине мультилифт, предназначенной для вывоза больших объемов коммунальных отходов. За несколько дней на площадке временного хранения образовался значительный объем отходов. Для выхода из ситуации регоператор перенаправит технику из других муниципалитетов, в частности, Североморска, - сообщили в АО «Ситиматик».

Напомним: под Мончегорском завершается ликвидация «нефтяного болота», которое обнаружил местный житель в двух километрах от трассы «Кола». Около 15 лет в лесу существовала свалка железных бочек, которые плавали в луже с нефтяными разводами. Там же лежало огромное количество покрышек, бытового и строительного мусора.

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