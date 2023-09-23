Андрей Чибис о погибших на СВО северянах: Настоящие герои, на которых и держится безопасность нашей страны

Трое северян не вернулись с полей СВО. Фото: vk.com/chibis.andrey

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о гибели в зоне проведения спецоперации троих северян.

- Максим Петрович Исметов, Евгений Александрович Цвиндин и Всеволод Владимирович Менькин героически выполняли свой долг и до последнего были верны присяге, идеалам добра и мужества. Настоящие герои, на которых и держится безопасность нашей страны. Светлая память, - написал Андрей Чибис на своей странице в ВК.

Ранее стало известно, что в зоне проведения спецоперации погиб спасатель Мурманской региональной поисково-спасательной базы Владимир Плигин. Об этом сообщили в аэропорту «Мурманск».

Трое северян не вернулись с полей СВО. Фото: vk.com/chibis.andrey

Напомним: во время конфликта в Нагорном Карабахе в районе населенного пункта Джанятаг (Чанкатах) во время обстрела машины погибли российские миротворцы. Среди погибших был заместитель командующего подводными силами Северного флота ВМФ РФ, капитан 1-го ранга Иван Ковган.

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