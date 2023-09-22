Депутат Анна Гришко о погибшем в Карабахе миротворце из Заполярья: Его искрометный юмор, простота и открытость в общении всегда были его визитной карточкой

Панихида по погибшему состоится 23 сентября в храме св. Апостола Андрея Первозванного Гаджиево. В этот же день у него был бы день рождения. Фото: Правительство Мурманской области

Во время конфликта в Нагорном Карабахе в районе населенного пункта Джанятаг (Чанкатах) во время обстрела машины погибли российские миротворцы. Среди погибших был заместитель командующего подводными силами Северного флота ВМФ РФ, капитан 1-го ранга Иван Ковган.

- Нет на Северном флоте человека, который не знал бы Ивана Васильевича. Его искрометный юмор, простота и открытость в общении всегда были его визитной карточкой, как и профессионализм в работе, оцененный множеством наград. С Иваном Ковганом часто пересекались по моей депутатской работе, ведь именно он по линии флота отвечал за работу с личным составом, уделял много времени работе с семьями военнослужащих, вывел на новый уровень работу женсоветов и сколько еще бы мог сделать, ведь Ивану Васильевичу шел всего 51-й год... Погиб при исполнении воинского долга как настоящий офицер, - написала на личной странице в ВК депутат Мурманской областной Думы Анна Гришко.

Панихида по погибшему состоится 23 сентября в храме св. Апостола Андрея Первозванного Гаджиево. В этот же день у него был бы день рождения.

Ранее соболезнование близким Ивана Ковгана выразил губернатор Мурманской области.

Напомним: в зоне проведения спецоперации погиб спасатель Мурманской региональной поисково-спасательной базы Владимир Плигин. Об этом сообщили в аэропорту «Мурманск».

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