Губернатор Мурманской области поручил кратно уменьшить количество ДТП в регионе

В сентябре 2023 года в ДТП в Мурманской области погибли 11 человек.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В сентябре 2023 года в Мурманской области произошло сразу несколько резонансных ДТП, в которых погибли 11 человек, в том числе два ребенка. Часть аварий случилась по вине пьяных водителей или потому, что они нарушали ПДД.
Губернатор Андрей Чибис провел внеочередное заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения и поручил проработать комплекс мер для сокращения количества ДТП в регионе.
В Мурманской области планируют усилить количество рейдов и профилактических мероприятий, нарядов ДПС. На некоторых участках скорректируют скоростной режим.
- Рейды проводятся, но их кратность, внезапность нужно увеличить. Важно также увеличить количество нарядов ДПС на дорогах с точки зрения воспитательного, профилактического характера. Патрулирование, оперативное привлечение к ответственности нарушителей, - это очень важно. Также необходимо продолжить работу по автоматической фото- и видеофиксации нарушений. Количество ДТП должно и может быть кратно уменьшено, и это, в том числе, зона ответственности ГИБДД и муниципалитетов, – отметил Андрей Чибис. 60% случившихся в сентябре аварий произошли на тех участках, которые раньше считались опасными.
Напомним: в 6.50 21 сентября в экстренные службы Мурманской области поступила информация об очередном смертельном ДТП. Случилось оно на 32 километре дороги «Лотта», где машина упала в реку.
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