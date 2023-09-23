Губернатор Мурманской области поручил кратно уменьшить количество ДТП в регионе

В сентябре 2023 года в ДТП в Мурманской области погибли 11 человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В сентябре 2023 года в Мурманской области произошло сразу несколько резонансных ДТП, в которых погибли 11 человек, в том числе два ребенка. Часть аварий случилась по вине пьяных водителей или потому, что они нарушали ПДД.

Губернатор Андрей Чибис провел внеочередное заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения и поручил проработать комплекс мер для сокращения количества ДТП в регионе.

В Мурманской области планируют усилить количество рейдов и профилактических мероприятий, нарядов ДПС. На некоторых участках скорректируют скоростной режим.

- Рейды проводятся, но их кратность, внезапность нужно увеличить. Важно также увеличить количество нарядов ДПС на дорогах с точки зрения воспитательного, профилактического характера. Патрулирование, оперативное привлечение к ответственности нарушителей, - это очень важно. Также необходимо продолжить работу по автоматической фото- и видеофиксации нарушений. Количество ДТП должно и может быть кратно уменьшено, и это, в том числе, зона ответственности ГИБДД и муниципалитетов, – отметил Андрей Чибис. 60% случившихся в сентябре аварий произошли на тех участках, которые раньше считались опасными.

Напомним: в 6.50 21 сентября в экстренные службы Мурманской области поступила информация об очередном смертельном ДТП. Случилось оно на 32 километре дороги «Лотта», где машина упала в реку.

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