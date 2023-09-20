Трасса «Кола» в Мурманской области стала дорогой смерти. Вся информация о страшных ДТП сентября 2023 года

За неполный сентябрь в Мурманской области уже 10 человек погибли на трассе «Кола». Фото: прокуратура Мурманской области

Мурманскую область в последнее время потрясает одно резонансное ДТП за другим. «На «Коле» снова авария с погибшим», «На Печенгской дороге снова разбились», - мелькают сообщения в пабликах и Telegram-каналах одно за другим. «КП»-Мурманск» собрала подробную информацию по всем происшествиям.

Первая страшная авария случилась в 9.49 14 сентября на 1411 километре трассы «Кола» рядом с Печенгой. Водитель «Лады Приора» пошел на обгон, хотя в том месте он был запрещен.

Водитель легковушки пошел на обгон в запрещенном месте и врезался в бетоновоз. Фото: прокуратура Мурманской области

- Там водитель выехал на встречную обочину, после чего автомобиль развернуло, он столкнулся с едущим навстречу автобетономесителем,- сообщила врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

На месте погибли все, кто находился в легковушке (две женщины 1994 и 1955 годов рождения и мужчина 1955 года рождения), включая ребенка 2022 года рождения. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более людей. Правда, спросить уже не с кого…

16 сентября на том же направлении федеральной трассы «Кола» произошла еще одна жуткая авария. Пьяный 34-летний житель Самарской области, который с 2018 года жил без регистрации в Мурманской области, увидел на АЗС в Заполярном самосвал (его водитель приехал заправиться). Не долго думая, он угнал большегруз и выехал на трассу, где столкнулся с легковушкой «Лада» и микроавтобусом Mercedes, в котором ехали туристы.

Пьяный мужчина угнал на АЗС самосвал, после аварии он еле стоял на ногах. Фото: УМВД по Мурманской области

На месте погибли четыре человека: мурманчанин 1978 года рождения, женщина 1956 года рождения, мужчина 1991 года рождения и мурманчанка 1951 года рождения. Еще четверых, в том числе водителя микроавтобуса, увезли в больницу с травмами разной тяжести, на следующий день после аварии стало известно, что умер еще один пассажир Mercedes – мужчина 1953 года рождения.

Оказалось, что пьяный угонщик ранее уже не раз садился за руль под градусом, из-за этого в его отношении даже возбуждали уголовное дело, да и прав на вождение он был лишен. Когда сразу после смертельной аварии мужчина выбрался из кабины самосвала, то еле стоял на ногах. Ближайшие два месяца он будет находиться под стражей.

Также под стражу заключили 48-летнего мужчину, который пьяным сел за руль и сбил в Териберке 15-летнюю девочку. Случилось этого около 10 вечера 14 сентября. Подросток вышла на прогулку с собакой и шла по обочине улицы Комсомольской, когда на нее налетела машина. От удара девочку отбросило на несколько метров, но водитель не только не вышел посмотреть, что натворил, а просто уехал спать. Дома его и разбудили сотрудники полиции…

Девочка вышла на прогулку с собакой, пьяный водитель сбил ее на обочине. Фото: УГИБДД по Мурманской области

Девочку спасло то, что ее увидели туристы – их заинтересовало, почему собака сидит у обочины и никуда не уходит. В тяжелом состоянии ребенка госпитализировали в Мурманск, сейчас подросток в коме. Оказалось, что сбивший ее водитель работает на реконструкции дороги в Териберку.

Еще одна детская жизнь оборвалась вечером 19 сентября на Печенгской дороге. Здесь водитель легковушки в темноте на скорости врезался в БТР, который стоял у края дороги. На месте погиб ребенок, находившийся в машине, также пострадали женщина-пассажир и водитель, их увезли в больницу.

Водитель «Лады» не заметил в темноте БТР. Фото: t.me/murmansk_chp

До момента ДТП водители, которые также ехали по этой дороге, жаловались, что БТР плохо видно в темноте.

- Примерно в 20.15 мы ехали из Междуречья в Мурманск с мужем с работы. Увидели этот БТР. Я позвонила на телефон доверия МЧС. Там мне сказали, что такими вещами они не занимаются и «звоните в 112» Я звоню в 112, с третьего раза только дозвонилась, поскольку связи в этом районе почти нет по дороге. В 112 девушка приняла вызов, вроде записала всю информацию, но связь оборвалась, - сообщила одна из подписчиц паблика «Мурманск Дтп Чп».

По неподтвержденной пока информации, уголовное дело из-за этого ДТП уже возбудили.

Ранним утром 17 сентября в Кандалакше произошло ДТП с тремя пострадавшими. Около 6.00 у дома №3 на улице Мурманской 28-летний водитель за рулем «Нивы» не справился с управлением и на полном ходу врезался в бетонную будку у железнодорожного переезда.

У водителя, который попал в ДТП в Кандалакше, не было прав. Фото: УГИБДД по Мурманской области

Еще одна авария произошла на федеральной трассе «Кола» под Оленегорском.

- В районе 1276 километра столкнулись УАЗ и грузовик Iveco. Ранения различной степени тяжести получили шесть человек, их направили в медицинское учреждение, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Грузовик принадлежит службе судебных приставов Мурманской области, все пострадавшие находились в нем.

Также на федеральной трассе заметили агрессивных водителей элитных машин, которые грубо нарушали правила. Авто были участниками автопробега закрытого мужского клуба. Rolls-Royce из колонны люксовых машин попал в ДТП.

В обе сложности в сентябре в Мурманской области на трассе «Кола» погибли уже 10 человек, в том числе два ребенка. Губернатор Андрей Чибис поручил разобраться во всех резонансных авариях и взять их на особый контроль. Ситуацию на дорогах региона обсудят в правительстве.

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