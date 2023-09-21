У дороги «Лотта» машина упала в реку

ДТП произошло на 32 километре дороги «Лотта». Фото: УГИБДД по Мурманской области

В 6.50 21 сентября в экстренные службы Мурманской области поступила информация об очередном смертельном ДТП. Случилось оно на 32 километре дороги «Лотта».

- Водитель «Лада Нива» при движении со стороны Колы в направлении Верхнетуломского потерял контроль над управлением, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием на крышу, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Машина упала в реку Пак. На месте погибла пассажир легковушки - женщина 1954 года рождения, водителя госпитализировали.

Напомним: в Мурманске прощаются с погибшей семьей - страшная авария на трассе «Кола» унесла жизни четырех человек, в том числе ребенка 2022 года рождения.

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