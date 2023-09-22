Жителя Апатитов оштрафовали за пролет квадрокоптера рядом с Кольской АЭС

Жителя Апатитов оштрафовали за запуск квадрокоптера рядом с режимным объектом без разрешения. Северян снимал виды рядом с Кольской АЭС. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителя Апатитов оштрафовали за запуск квадрокоптера рядом с режимным объектом без разрешения. Северян снимал виды рядом с Кольской АЭС.

- Своими действиями мужчина допустил нарушение правил использования воздушного пространства, предусмотренные п.п. «ж» п. 172 ФП ИВП РФ, а именно: использование воздушного пространства запретной зоны, зоны ограничения полетов без разрешения, - сообщили в УФСБ по Мурманской области.

В итоге северянин заплатит административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Ранее в регионе оштрафовали жителя Мурманска за запуск беспилотника на территорией морского порта.

С апреля 2023 года в Мурманской области запрещено поднимать дроны без специального разрешения.

Напомним: правительство Мурманской области выделило из резервного фонда 32 миллиона рублей на закупку квадрокоптеров и блокираторов дронов. В постановлении уточняется, что деньги поступят на баланс Управления по ГОЧС и ПБ региона.

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