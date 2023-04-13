В Мурманской области запретили использовать частные беспилотники без специального разрешения

В Мурманской области ввели ограничения на гражданских беспилотных летательных аппаратов.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области ввели ограничения на гражданских беспилотных летательных аппаратов. Соответствующий запрет дважды выносили на обсуждение.
- Запрещается использовать беспилотные летательные аппараты с максимальной взлетной массой более 150 граммов без получения специального разрешения, - сообщили в оперштабе Мурманской области.
Документ на квадрокоптеры могут получить СМИ, органы исполнительной власти, промышленные предприятия и организации, физические и юридические лица, которые занимаются видео- и видеосъемкой.
Заявление следует отправить за 10 дней до съемки в администрацию муниципалитета.
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