В Мурманской области запретили использовать частные беспилотники без специального разрешения

В Мурманской области ввели ограничения на гражданских беспилотных летательных аппаратов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области ввели ограничения на гражданских беспилотных летательных аппаратов. Соответствующий запрет дважды выносили на обсуждение.

- Запрещается использовать беспилотные летательные аппараты с максимальной взлетной массой более 150 граммов без получения специального разрешения, - сообщили в оперштабе Мурманской области.

Документ на квадрокоптеры могут получить СМИ, органы исполнительной власти, промышленные предприятия и организации, физические и юридические лица, которые занимаются видео- и видеосъемкой.

Заявление следует отправить за 10 дней до съемки в администрацию муниципалитета.

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