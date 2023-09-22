За четыре года дорогу на Териберку стали закрывать в четыре раза реже

Чаще всего дорогу закрывают в феврале и марте, антилидер - март 2020 года (15 закрытий). Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителям Териберки не привыкать к тому, что зимой они оказываются отрезаны от большой земли: как только случается сильный снегопад с мощными порывами ветра, дорогу перекрывают.

«КП»-Мурманск» изучила статистику перекрытий дороги. По данным минтранса Мурманской области, в 2020 году направление на Териберку и Туманный закрывали 39 раз, в 2021 году - 26 раз, в 2022 году - 18 раз, в 2023 году - 9 раз. Всего за четыре года количество перекрытий снизилась почти в четыре раза.

Чаще всего дорогу закрывают в феврале и марте, антилидер - март 2020 года (15 закрытий). Но также случается изоляция села и в ноябре, декабре, январе, апреле и даже мае.

- Мурманскую область по части дорожного строительство и эксплуатации можно уверенно назвать уникальной из-за резкого перехода природных условий: тайга, лесотундра и тундра. Эти природные условия представлены на участках дорог: Кола - Серебрянские ГЭС и автоподъездах к Териберке и Туманному. Погода в тундре очень переменчива. Как только начинает дуть более сильный ветер, дорогу за минуты переметает снегом, и она моментально сливается с окружающим рельефом. В течение получаса на дороге уже полуметровый слой снега, метр вырастает через час. Дорога перекрывается в зависимости от метеоусловий. После введения в эксплуатацию участков реконструкции и капремонта автоподъезда к Териберке в период перекрытий будет проводиться обследование дороги на предмет снегозаносимости конкретных участков с учетом увеличения высоты дорожного полотна. Только после этого появится возможность установить иные критерии погодных условий для перекрытия автодороги, - сообщили «КП» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

30 сентября 2024 года должна завершиться реконструкция дороги на Териберку, процесс разделили на три этапа. В 2022 году подрядчик приступил ко второму и третьему участкам.

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