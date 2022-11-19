До 30 сентября 2024 года завершится реконструкция дороги на Териберку в рамках нацпроекта

Дорогу на Териберку закончат реконструировать в 2024 году. Фото: Ирина БЫСТРОВА

В Мурманской области продолжается реконструкция дороги до Териберки. Срок завершения всех работ определен - 30 сентября 2024 года, а ход разделен на три этапа, первый из которых уже завершен. В 2022 году подрядчик приступил ко второму и третьему участкам.

- В этом году подрядная организация приступила к реконструкции участка с 10 по 20 километры. Параметры земляного полотна доведут под нормы IV категории. Проектом предусмотрено строительство 10 малых искусственных сооружений, устройство покрытия капитального типа, парковочных мест и обустройство дороги элементами для безопасности дорожного движения. Сейчас выполняются работы, которые не несут сезонный характер, поэтому погода никак не влияет на производительность, - сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Объект получил поддержку национального проекта «Безопасные качественные дороги». Одна из главных задач строителей - обустроить дорогу так, чтобы ее не закрывали зимой и весной из-за переметов.

Напомним: дорогу на Териберку перекрывали 18 ноября из-за взрывных работ.

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