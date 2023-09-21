В Мурманском экотехнопарке взяли на работу ястреба Кутузова

Птицу нашли около месяца назад под Сафоново. Фото: Мурманский филиал АО «Ситиматик»

Ястреб Кутузов стал четвертым пернатым сотрудником Мурманского экотехнопарка в Междуречье.

Птицу нашли около месяца назад под Сафоново.

- Ястреб был сильно ослаблен, его оперение было загрязнено нефтепродуктами. К тому же, то ли в схватке, то ли во время охоты он повредил глаз. Это обстоятельство впоследствии и повлияло на выбор клички тетеревятника - Кутузов. Птица уже довольно взрослая, по оценке специалистов ей приблизительно 5-6 лет., - рассказали в Мурманском филиале АО «Ситиматик».

Хищник попал к северянке Наталье Раевской, которая выхаживает пострадавших в дикой природе пернатых, а также занимается биорепеллентацией на экотехнопарке. Как только Кутузов окреп, его взяли на работу. Теперь одним своим видом он будет отпугивать птиц, которые слетаются на мусорные карты. В первую очередь это чайки. Компанию новому сотруднику составляют другие пернатые: мохноногий канюк по кличке Исбьерн и два ястреба- тетеревятника – Дарвин и Кассиопея.

Благодаря присутствию хищников число непрошенных гостей на полигоне уменьшилось в разы.

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