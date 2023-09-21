Из-за нестабильной цены на мазут Мурманской области нужно 6,4 млрд рублей

Сейчас тонна мазута для Мурманской области стоит 41,2 тысячи рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Для мазутозависимой Мурманской области сложилась непростая ситуация - цены на топливо только растут, не показывая стабильности, что приводит к увеличению расходов областного бюджета.

Как отметили в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, до 2018 года стоимость мазута была стабильна, на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающим организациям составляли не более 3 миллиардов рублей. После произошел резкий рост стоимости почти на 40%.

- В 2018 и 2019 году Мурманской области на указанные цели была оказана дополнительная финансовая помощь из федерального бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ, что составило 42 % от потребности. С 2020 года предоставление субсидий из областного бюджета теплоснабжающим организациям осуществлялось исключительно за счет собственных доходных источников региона, - отметили «КП»-Мурманск» в профильном министерстве.

Сейчас тонна мазута для Мурманской области стоит 41,2 тысячи рублей. И если в 2022 году на компенсацию выпадающих расходов выделили 9,6 миллиарда рублей, то в 2023 потребуется еще больше, только объем дополнительных вложений оценивается в 6,4 миллиарда рублей, и это при условии, что цена на мазут не взлетит еще выше.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсуждал проблему стоимости мазута с Владимиром Путиным во время его визит в регион этим летом, также о том, что Кольскому Заполярью нужны дополнительные меры по стабилизации ситуации, отмечали и Правительству РФ.

- По инициативе губернатора, решением правительства Мурманской области рост платы граждан с 1 декабря 2022 года сложился ниже параметров, утвержденных федеральным правительством, - отметили в министерстве.

Напомним: тему цен на мазут обсудили на первом после летних каникул заседании Мурманской областной Думы. Тогда депутаты отметили, что цены на ЖКУ для северян не вырастут, но также парламентарии подготовили обращение на федеральный уровень.

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