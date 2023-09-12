Никора: Из-за роста цен на мазут квартплата в Мурманской области не вырастет

На заседании Мурманской областной Думы 12 сентября подняли тему роста цен на мазут, от которого зависима Мурманская область. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На заседании Мурманской областной Думы 12 сентября подняли тему роста цен на мазут, от которого зависима Мурманская область.

В последнее время стоимость топлива только растет, из-за чего в резервном фонде региона формируют финансовую подушку. Ситуация с мазутом вызвала у некоторых депутатов опасения, не вырастет ли в связи с этим стоимость ЖКУ для северян.

- Именно для этого и формируется финансовая подушка, чтобы ресурсникам компенсировать выпадающие платежи. Прямой связи нет. Рост коммунальных платежей происходит раз в год, - сообщил заместитель председателя Мурманской областной Думы Евгений Никора.

Напомним: в Мурманской области начинают подавать отопление в жилые дома. В Ковдоре с 14 сентября будут отапливать жилые дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru