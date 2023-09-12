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НовостиОбщество12 сентября 2023 8:34

Никора: Из-за роста цен на мазут квартплата в Мурманской области не вырастет

Не прекращающийся рост цен на мазут не скажется на квартплате в Мурманской области
Ника СВЕТЛОВА
На заседании Мурманской областной Думы 12 сентября подняли тему роста цен на мазут, от которого зависима Мурманская область.

На заседании Мурманской областной Думы 12 сентября подняли тему роста цен на мазут, от которого зависима Мурманская область.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

На заседании Мурманской областной Думы 12 сентября подняли тему роста цен на мазут, от которого зависима Мурманская область.

В последнее время стоимость топлива только растет, из-за чего в резервном фонде региона формируют финансовую подушку. Ситуация с мазутом вызвала у некоторых депутатов опасения, не вырастет ли в связи с этим стоимость ЖКУ для северян.

- Именно для этого и формируется финансовая подушка, чтобы ресурсникам компенсировать выпадающие платежи. Прямой связи нет. Рост коммунальных платежей происходит раз в год, - сообщил заместитель председателя Мурманской областной Думы Евгений Никора.

Напомним: в Мурманской области начинают подавать отопление в жилые дома. В Ковдоре с 14 сентября будут отапливать жилые дома.

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