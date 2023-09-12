В Мурманской области создают финансовую подушку из-за роста цен на мазут

На первом после летних каникул заседании Мурманской областной Думы обсудили корректировки в бюджет на 2023 год. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На первом после летних каникул заседании Мурманской областной Думы обсудили корректировки в бюджет на 2023 год. В связи с ростом налоговых поступлений в бюджет на 8, 6 миллиарда рублей (на 8,1%) увеличивается общий объем доходов, также на 7, 7 миллиарда рублей (на 6,5 %) вырастут расходы.

Часть средств поступит в резервный фонд, в котором, как выразился спикер облдумы Сергей Дубовой, формируют финансовую подушку из-за роста цен на мазут, от которого сейчас зависит отопительный сезон в регионе.

- Мазут сейчас стоит 40 тысяч рублей за тонну. Стоимость растет, пока не понятно, какая будет на конец года. Средства будем, в первую очередь, брать оттуда, - пояснил Сергей Дубовой.

Как уточнила на заседании регионального парламента вице-губернатор Елена Дягилева, при принятии такого решения была развилка - направить дополнительные средства сразу ресурсоснабжающим компаниям или в резервный фонд. Второй вариант оказался предпочтительнее.

- Сейчас идет плотная работа с федеральным центром по поддержке региона из-за цен на мазут. Решение мы приняли для того, чтобы были аргументы в разговоре с федеральным центром, что невозможно только нашими доходами закрывать расходы, - пояснила Елена Дягилева.

Напомним: в Мурманской области начинают подавать отопление в жилые дома. В Ковдоре с 14 сентября будут отапливать жилые дома.

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