В Мурманской области прощаются с погибшей в страшном ДТП семьей

На месте погибли все, кто находился в легковушке (две женщины 1994 и 1955 годов рождения и мужчина 1955 года рождения), включая ребенка 2022 года рождения. Фото: vk.com/club335870

В сентябре 2023 года на федеральной трассе «Кола» произошло несколько страшных аварий. Первая случилась 14 сентября.

На 1411 километре трассы рядом с Печенгой водитель «Лады Приора» пошел на обгон, хотя в том месте он был запрещен.

- Там водитель выехал на встречную обочину, после чего автомобиль развернуло, он столкнулся с едущим навстречу автобетономесителем,- сообщила врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

На месте погибли все, кто находился в легковушке (две женщины 1994 и 1955 годов рождения и мужчина 1955 года рождения), включая ребенка 2022 года рождения.

На 21 сентября запланировано прощание с погибшими в морге Мурманска.

Ранее северяне собирали деньги на похороны для семьи погибших. Помощь принимается и сейчас.

Напомним: около 8 утра 20 сентября на 1276 километре федеральной трассы «Кола» в Мурманской области произошло ДТП с пострадавшими. Под Оленегорском столкнулись УАЗ и грузовик Iveсo службы судебных приставов региона.

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