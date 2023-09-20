Шесть человек пострадали в столкновении машины и грузовика под Оленегорском

Под Оленегорском столкнулись УАЗ и грузовик Iveсo службы судебных приставов региона. Фото: t.me/murmansk_chp

Около 8 утра 20 сентября на 1276 километре федеральной трассы «Кола» в Мурманской области произошло ДТП с пострадавшими. Под Оленегорском столкнулись УАЗ и грузовик Iveсo службы судебных приставов региона.

- Hанения различной степени тяжести получили шесть человек и были направлены в медицинское учреждение. Водитель Iveco от медицинской помощи отказался, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Одной из причин аварии мог ставь выпавший утром 20 сентября первый снег, который укрыл почти всю трассу «Кола» и в сторону Норвегии и от Мурманска до Мончегорска.

Напомним: вечером 19 сентября на федеральной трассе «Кола» у Лавны произошла смертельная авария. Легковушка врезалась в припаркованный БТР, погиб ребенок.

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