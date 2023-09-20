Губернатор Чибис поручил разобраться с ДТП на Печенгской дороге, в котором погиб ребенок

Все случаи взяли на контроль в областном правительстве.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Вечером 19 сентября на федеральной трассе «Кола» у Лавны произошла смертельная авария.
- На Печенгской дороге легковая машина врезалась в БТР, стоящий на дороге без опознавательных сигналов. Пострадали трое человек, погиб малолетний ребенок, - сообщил оперштаб Мурманской области. - Губернатор Андрей Чибис поручил незамедлительно разобраться с ДТП.
Это уже третья за месяц смертельная авария на этой дороге, общее число жертв этих ДТП составляет 10 человек, в том числе два ребенка.
Все случаи взяли на контроль в областном правительстве.
Напомним: в Териберке пьяный водитель сбил 15-летнюю девочку, которая шла по обочине. Ребенок сейчас находится в больнице, мужчина - под стражей.
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