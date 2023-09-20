«Мы звонили в 112, чтобы предупредить». Смертельная авария с погибшим ребенком на трассе «Кола» могла не случиться

Легковая машина врезалась в БТР, стоящий у обочины. Фото: t.me/murmansk_chp

Вечером 19 сентября на федеральной трассе «Кола» в Мурманской области рядом с Лавной произошла смертельная авария: легковушка на скорости врезалась в БТР, стоявший у обочине. На месте погиб несовершеннолетний пассажир авто, пострадали водитель и девушка-пассажир.

Водители, который ранее в тот день проезжали этот участок, сообщили, что трагедии можно было избежать.

- Примерно в 20.15 мы ехали из Междуречья в Мурманск с мужем с работы. Увидели этот БТР. Я позвонила на телефон доверия МЧС. Там мне сказали, что такими вещами они не занимаются и «звоните в 112!». Я звоню в 112, с третьего раза только дозвонилась, поскольку связи в этом районе почти нет по дороге.. В 112 девушка приняла вызов, вроде записала всю информацию, но связь оборвалась, - сообщила подписчица Telegram-канала «Мурманск Дтп Чп».

Эта авария стала третьей со смертельным исходом на данном участке федеральной трассы. Общее число жертв - 10.

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