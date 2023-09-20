В трассе «Кола» в сторону Печенги случилась третья смертельная авария за месяц

Легковушка на скорости врезалась в БТР. Фото: t.me/murmansk_chp

Вечером 19 сентября в Мурманской области на федеральной трассе «Кола» в сторону Печенги случилась смертельная авария.

По сообщениям очевидцев, легковая машина в темноте на скорости врезалась в БТР, который стоял у обочины. В авто находились водитель и два пассажира - девушка и ребенок. Ребенок погиб на месте, остальных госпитализировали.

Официальной информации по аварии пока нет.

За месяц - это третья страшная смертельная авария на этом участке федеральной трассы.

Вечером 16 сентября на 1540 километре федеральной трассы «Кола» под Никелем произошло страшное ДТП. 35-летний пьяный мужчина угнал на АЗС в Заполярном самосвал и выехал на трассу, где не справился с управлением. Погибли пять человек.

Утром 14 сентября произошло в Мурманской области столкнулись LADA и грузовик, погибли четыре человека.

Ситуацию с резонансными ДТП взяли на контроль в региональном правительстве.

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