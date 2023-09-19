Чибис обсудил с гендиректором «САФФАРМ» строительство фармкомплекса в Заполярье

Инвестиции в фармацевтический комплекс составят 9,25 миллиарда рублей, за 10 лет компания выплатит налогов на 1,5 миллиарда рублей. Фото: Правительство Мурманской области

В июне на полях ПМЭФ стало известно, что в Мурманскую область придет работать индийская компания «САФФАРМ», которая планирует построить в регионе фармацевтический комплекс и завод активных фармацевтических ингредиентов в рамках импортозамещения иностранных лекарств.

В августе компания получила статус резидента Арктической зоны РФ, а в сентябре состоялась рабочая встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с генеральным директором «САФФАРМ» Дивешем Кумаром, на которой обсуждали детали проекта.

-Их у производства с мощностью фармацевтического комплекса в 1,3 миллиарда единиц лекарственных средств и 1800 тонн активных фармацевтических ингредиентов в год - достаточно. На территории комплекса индийский инвестор планирует изготавливать таблетки, капсулы, инъекции и мази преимущественно гормонального, общего и онкологического назначения, - сообщил Андрей Чибис.

Инвестиции в фармацевтический комплекс составят 9,25 миллиарда рублей, за 10 лет компания выплатит налогов на 1,5 миллиарда рублей.

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