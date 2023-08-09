Компания индийского инвестора «САФФАРМ» получила статус резидента Арктической зоны РФ. Фото: Правительство Мурманской области

Компания индийского инвестора «САФФАРМ» получила статус резидента Арктической зоны РФ.

О том, что она придет работать в Мурманскую область, стало известно в июне этого года на полях Петербургского экономического международного форума. Тогда было подписано соглашение с правительством региона о строительстве фармацевтического комплекса и завода активных фармацевтических ингредиентов в рамках импортозамещения иностранных лекарств. Объем инвестиций оценивается в 9 миллиардов рублей.

- Всего за три года в Мурманской области зарегистрировалось 204 резидента АЗ РФ. Мы остаемся лидерами по их количеству во всей Арктической зоне. 30 миллиардов рублей - это уже то, что вложили резиденты, а общий заявленный объем инвестиций превысил 160 миллиардов рублей, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Производимые «САФФАРМ» антибиотики, вакцины, витамины, минералы, аминокислоты, в том числе гормональные и онкопрепараты могут закрыть потребности как нашего региона, так и Северо-Запада России. Производство будут вводить поэтапно три года, его мощность составит 1,3 миллиарда единиц лекарственных средств и 1,8 тысяч тонн в год активных фармацевтических ингредиентов с возможностью расширения до 6 тысяч тонн в год. Также компания создаст в Мурманской области 280 рабочих мест.

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