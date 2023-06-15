Индийская «САФФАРМ» построит в Мурманской области завод и фармацевтический комплекс

В Мурманскую область придет работать индийская компания «САФФАРМ». Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманскую область придет работать индийская компания «САФФАРМ», которая планирует построить в регионе фармацевтический комплекс и завод активных фармацевтических ингредиентов в рамках импортозамещения иностранных лекарств.

Соглашение о сотрудничестве в рамках государственно-частного партнерства правительством Мурманской области и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики подписали на полях Петербургского международного экономического форума.

- Мурманская область может стать первой арктической территорией, где будет построен фармацевтический завод с объемом инвестиций свыше 10 миллиардов рублей. Мы предложим партнерам возможности преференциальных режимов и другие льготы для обеспечения импортозамещения лекарственными препаратами жителей нашего региона, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Производимые «САФФАРМ» антибиотики, вакцины, витамины, минералы, аминокислоты, в том числе гормональные и онкопрепараты могут закрыть потребности как нашего региона, так и Северо-Запада России. Производство будут вводить поэтапно три года, его мощность составит 1,3 миллиарда единиц лекарственных средств и 1,8 тысяч тонн в год активных фармацевтических ингредиентов с возможностью расширения до 6 тысяч тонн в год. Также компания создаст в Мурманской области 280 рабочих мест.

Напомним: сотрудники Мурманского морского биологического института много лет изучают водоросли и их полезные свойства. Так, найденные в бурых водорослях вещества могут войти в состав лекарственных препаратов для профилактики и лечения различных заболеваний от онкологии до диабета.

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