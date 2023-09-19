Жители Мурманской области могут пожаловаться на отсутствие отопления в квартирах

По закону, управляющим компаниям дают пять дней, чтобы в квартирах стало тепло. Фото: Алексей БУЛАТОВ

14 сентября во многих муниципалитетах Мурманской области стартовал отопительный сезон в жилых домах, в том числе и в Мурманске.

По закону, управляющим компаниям дают пять дней, чтобы в квартирах стало тепло. Если же спустя этот срок батареи все еще холодные, то это повод оставить жалобу. Ведь это может значить, что дом был не готов к новому сезону.

- В начале отопительного сезона жители домов (в особенности верхних этажей) могут замечать, что батареи в разных комнатах прогреваются неравномерно. Это происходит из-за завоздушивания системы или частично закрытой регулирующей арматуры. В данном случае необходимо составить заявку в управляющую/обслуживающую организацию. Контактные номера аварийно-диспетчерских служб указаны в квитанциях за содержание и ремонт. О проблемах, связанных с теплоснабжение можно сообщить диспетчерам по телефону единой региональной «горячей линии» ЖКХ 8-800-250-78-25. Заявка останется на контроле до исполнения, о чем заявителю будет сообщено звонком или СМС, - сообщили в министерстве государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области.

Напомним: по последним данным, 94% жилых домов в регионе подключили к отоплению.

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