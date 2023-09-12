В Мурманской области начинают подавать отопление в жилые дома

Жители Ковдорского округа одними из первых получат отопление в жилые дома. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманской области начинается отопительный сезон в жилых домах. Одним из первых решение об обогреве приняли в Ковдорском округе.

- С учетом прогноза погоды подписано постановление о начале отопительного сезона в Ковдорском округе. 14 сентября начнется подача тепла в жилые дома, - сообщил глава Ковдорского муниципального округа Сергей Сомов.

С начала августа в Мурманской области тепло стало в социальных учреждениях и школах.

Напомним: в Мурманской области заканчивается бабье лето и в свои права вступает осень. 12 сентября в регионе будет ненастно.

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