Сбившему девочку в Териберке пьяному водителю грозит до 7 лет колонии

Сейчас девочка находится в больнице в коме, состояние ее тяжелое. Фото: Алексей БУЛАТОВ

14 сентября в Териберке на пустой дороге пьяный водитель не справился с управлением и выехал на обочину, где сбил 15-летнюю девочку - она выгуливала собаку. От удара ребенок отлетел на несколько метров, но мужчина даже не подумал помочь ей, а просто уехал домой спать.

Сейчас девочка находится в больнице в коме, состояние ее тяжелое.

- Следователем ОМВД России по Кольскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по п. А и Б ч. 2 ст. 264 УК РФ. У водителя установлено алкогольное опьянение 0,503 мг/л, - сообщила «КП»-Мурманск» врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Резонансное ДТП взяли на контроль в правительстве региона.

Напомним: Rolls-Royce из колонны люксовых машин попал в ДТП в Мурманской области.

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